Video: ¡Terrible! Mujer agredió violentamente a su vecina cuando llevaba a su hija al colegio

Un terrible hecho de violencia se suscitó este miércoles en Argentina, donde una mujer fue brutalmente agredida por su vecina, el hecho se suscitó en presencia de la hija de la víctima de 9 años.

Según las autoridades la víctima sufría constantes agresiones por parte de su vecina, por lo cual decidió presentar una denuncia y las autoridades emitieron una orden de restricción.

Pese a la orden de restricción, la agresora decidió golpear brutalmente a su vecina, y lo hizo pese a que la víctima se encontraba acompañada de su hija de 9 años, a quien llevaba al colegio.

Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto del incidente, donde se observa como la mujer agrede a la víctima.

Al momento de sacar el auto, la agresora apareció corriendo, golpeó el vidrio del vehículo y, sin dudarlo, abrió la puerta del conductor.

Pese a que la niña estaba sentada en el asiento del acompañante, la mujer comenzó a golpear a la madre.

La víctima, desesperada por la situación, bajó del vehículo para defenderse, tal como se ve en un video. Vecinos denunciaron que la víctima sufre constante hostigamiento, pidieron a las autoridades procesar a la agresora.

