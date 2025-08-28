El cantante peruano Cristian Huancahuari, más conocido como ‘El Cangri del Callao’, se hizo viral y se volvió tendencia en redes sociales, después de ofrecer servicios de animación para velorios, pero al ritmo de reguetón.

En videos que circulan en redes sociales se ve cómo los familiares de los difuntos levantan el ataúd y bailan al ritmo de la música.

El joven artista ha dado a conocer su trabajo a través de la circulación de videos, por lo que al volverse tendencia llenó su agenda de contratos hasta el mes de septiembre, sin tener ninguna fecha disponible, por lo que anunció que las nuevas fechas para programar serán a partir de octubre.

Cristian Huancahuari, cuenta con más de 500 mil seguidores en TikTok , y más de 57 mil seguidores en Instagram.

Según compartió en sus redes, él se dedica a la música desde que tenía 15 años, pero a raíz de que en Perú no existe una industria del género urbano, dejó a un lado este sueño para posteriormente convertirse en empresario.

Este nuevo emprendimiento, habría comenzado hace dos años atrás, luego de la muerte de uno de sus seguidores a raíz de un robo, la familia del difunto decidió contratarlo para darle el último adiós.

Sería este evento el que logró cambiar su vida, y convertir el sueño realidad de dedicarse a la música. Según el joven artista, con esta iniciativa muestra un cambio por completo a lo que simboliza la partida de un ser querido.

“Cuando me manda la foto con su imagen y su cajón fue chocante, porque no se acostumbra cantar y sobre todo música de reguetón”, afirmó el cantante.

“¿Como que hasta octubre no hay agenda? ¿Acaso ya sabe quiénes van a morir en septiembre?”, “Qué buena despedida al difunto, muy original”, “Si no tengo un funeral así, ¡no quiero nada!” se lee en algunos comentarios

Pero el joven también se dedicaría a cantar reguetón en misas en honor a los fallecidos.

