¡Tragedia! Hombre de la tercera edad, pierde la vida tras cortarse con una motosierra que manipulaba

Un hombre de la tercera edad en la Argentina, perdió la vida el pasado miércoles cuando la motosierra que utilizaba le cayó encima mientras podaba un árbol en su casa, según reportaron medios de comunicación de ese país.

El hecho ocurrió en una casa de Lisandro Olmos, donde Atilio Mario Driussi realizaba trabajos de jardinería. Su hijo lo encontró desplomado en el suelo, con una lesión profunda en la pierna que le provocó un abundante sangrado, según se conoce.

Cerca del cuerpo fueron halladas una motosierra y una amoladora con rastros de sangre, además de otras herramientas. Los investigadores descartan que se trate de un episodio delictivo y sostienen que todo apunta a un accidente doméstico.

El fiscal Martín Almirón, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, ordenó la autopsia para precisar qué herramienta causó la herida fatal. Mientras tanto, la causa se mantiene bajo la figura de “Averiguación de causales de muerte”.

