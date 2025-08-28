TEMAS DE HOY:
Familia Vela informe familia vela BOMBERO

29ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Tragedia! Hombre de la tercera edad, pierde la vida tras cortarse con una motosierra que manipulaba

Un hombre de 86 años falleció mientras podaba un árbol en el patio de su vivienda, tras sufrir una grave herida con una herramienta de corte. 

Martin Suarez Vargas

28/08/2025 15:57

Foto referencial.
Argentina.

Escuchar esta nota

Un hombre de la tercera edad en la Argentina, perdió la vida el pasado miércoles cuando la motosierra que utilizaba le cayó encima mientras podaba un árbol en su casa, según reportaron medios de comunicación de ese país.

El hecho ocurrió en una casa de Lisandro Olmos, donde Atilio Mario Driussi realizaba trabajos de jardinería. Su hijo lo encontró desplomado en el suelo, con una lesión profunda en la pierna que le provocó un abundante sangrado, según se conoce.

Cerca del cuerpo fueron halladas una motosierra y una amoladora con rastros de sangre, además de otras herramientas. Los investigadores descartan que se trate de un episodio delictivo y sostienen que todo apunta a un accidente doméstico.

El fiscal Martín Almirón, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, ordenó la autopsia para precisar qué herramienta causó la herida fatal. Mientras tanto, la causa se mantiene bajo la figura de “Averiguación de causales de muerte”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD