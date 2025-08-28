VIDEO: ¡Aterrador! Le prendió fuego a su expareja en la calle y la dejó gravemente herida

Un brutal caso de violencia de género sacudió a Argentina en las últimas horas. En el barrio Libertador, partido de San Martín, un hombre roció con combustible y prendió fuego a su expareja. La mujer, envuelta en llamas, logró escapar y pedir ayuda, pero permanece internada en estado grave debido a las severas quemaduras que sufrió.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, difundidas en redes sociales por la cuenta @gonziver y el medio Inforbano, se observa a la víctima corriendo desesperada mientras su cuerpo arde. Varias personas que se encontraban en la calle reaccionan con sorpresa y corren a socorrerla, intentando sofocar las llamas hasta que ella cae al suelo, malherida.

Instantes después, arribaron equipos médicos de emergencia que trasladaron a la mujer a un hospital cercano, donde lucha por su vida. Hasta el momento no se ha confirmado si el agresor fue identificado o detenido.

La brutalidad del ataque desató indignación en las redes sociales. Comentarios como “pena de muerte para el infeliz”, “qué horror” y “no se puede creer tanta crueldad” reflejan el repudio de los usuarios ante un nuevo hecho de violencia machista.

El caso se suma a una larga lista de crímenes contra mujeres que mantienen en alerta a organismos internacionales. Según datos de ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2023 fueron asesinadas 85 mil mujeres y niñas en todo el mundo, y el 60% de esos homicidios fueron cometidos por sus parejas o familiares. Esto equivale a 140 víctimas cada día, una cada 10 minutos.

La crudeza de este ataque en Argentina vuelve a exponer la urgencia de políticas efectivas contra la violencia de género, un flagelo que sigue cobrando vidas y dejando historias de horror en todo el mundo.

Imágenes sensibles:

