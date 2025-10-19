Candidatos de PDC y Libre aguardan datos preliminares del TSE en sus centros de monitoreo

Los candidatos del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Alianza Libre aguardan los resultados del Sirepre en sus respectivos centros de monitoreo junto a sus equipos.

Rodrigo Paz, candidato a presidente por PDC, llegará al Hotel Presidente donde, junto a los asambleístas electos, esperarán los resultados preliminares que emita el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según se informó, a las 19:00 horas el candidato de PDC se reunirá con los asambleístas electos de su partido y posteriormente, a las 20:00, Paz daría una conferencia de prensa.

De igual manera, Alianza Libre tiene todo listo para esperar los resultados emitidos por el Sirepre del TSE. Con su cuartel general establecido en el Hotel Europa de La Paz, el equipo de Libre espera la llegada de Jorge Tuto Quiroga.

Militantes y asambleístas electos aguardan con gran expectativa los reportes preliminares del TSE.

