TEMAS DE HOY:
operativos policiales ciudadano ABUSO SEXUAL

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Candidatos de PDC y Libre aguardan datos preliminares del TSE en sus centros de monitoreo

Militantes y asambleístas electos aguardan con gran expectativa los reportes preliminares del TSE.   

Naira Menacho

19/10/2025 19:11

Foto: Red Uno de Bolivia.
La Paz

Escuchar esta nota

Los candidatos del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Alianza Libre aguardan los resultados del Sirepre en sus respectivos centros de monitoreo junto a sus equipos.

Rodrigo Paz, candidato a presidente por PDC, llegará al Hotel Presidente donde, junto a los asambleístas electos, esperarán los resultados preliminares que emita el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según se informó, a las 19:00 horas el candidato de PDC se reunirá con los asambleístas electos de su partido y posteriormente, a las 20:00, Paz daría una conferencia de prensa.

De igual manera, Alianza Libre tiene todo listo para esperar los resultados emitidos por el Sirepre del TSE. Con su cuartel general establecido en el Hotel Europa de La Paz, el equipo de Libre espera la llegada de Jorge Tuto Quiroga.

Militantes y asambleístas electos aguardan con gran expectativa los reportes preliminares del TSE.   

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD