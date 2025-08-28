TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Impactante video! Mujer con bebé saca un arma durante ceremonia de santería

La disputa comenzó entre varios participantes de la ceremonia y escaló hasta una confrontación física en plena calle.

Charles Muñoz Flores

28/08/2025 17:15

Mujer con bebé saca un arma durante ceremonia de santería. FOTO: Tomada de internet.
México

Escuchar esta nota

Un video que circula en redes sociales generó conmoción luego de que se captara a una mujer sacando un arma mientras cargaba a su bebé durante una riña entre vecinos que practicaban santería.

De acuerdo con reportes de habitantes de la zona, los hechos ocurrieron en la vía pública durante una ceremonia religiosa. La disputa comenzó entre varios participantes de la ceremonia y escaló hasta una confrontación física en plena calle.

Las imágenes, difundidas por Telediario C4 y el periodista Carlos Jiménez, muestran a dos mujeres discutiendo mientras otros vecinos observan. Lo que más ha llamado la atención es que, detrás de una de las participantes adultas, otra vecina sostiene un arma larga con un brazo mientras carga al bebé con el otro, apuntando hacia la espalda de la mujer mayor.

Afortunadamente, según lo registrado, no se realizaron disparos durante el incidente. Sin embargo, vecinos señalan que, pese a que se reportó el hecho, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Naucalpan nunca llegaron al lugar.

A continuación, el video:

 

