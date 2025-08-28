El dólar bajó a Bs 12 este jueves: ¿seguirá cayendo? Esto dijo un economista

El dólar estadounidense abrió esta jornada en el rango de 12 bolivianos por dólar, marcando un descenso que ha captado la atención de consumidores y comerciantes.

Según el analista económico y energético Juan Fernando Subirana Osuna, esta baja responde principalmente a la expectativa positiva generada por el cambio político y un panorama de estabilidad económica.

“Básicamente, esto es el reflejo de las expectativas positivas que tiene el mercado en función del panorama electoral y el cambio de paradigma económico”, explicó Subirana.

El economista no descarta que el dólar pueda continuar su descenso:

“Sí, es una posibilidad. Podría llegar a ubicarse entre 11 o incluso 10 bolivianos por dólar”. Sin embargo, aclaró que un retorno a los niveles de 6,90 o 7 bolivianos es poco probable.

Impacto en los precios

Sobre el efecto de esta baja en los productos de consumo, Subirana señaló que podría notarse en algunos rubros: “Siempre y cuando el tiempo entre la producción y la venta se ajuste al tipo de cambio, lo más probable es que los consumidores vean productos un poco más económicos”.

Dólar paralelo: menor movimiento, menores ganancias

En el mercado paralelo, la moneda estadounidense continúa en descenso, aunque con poca actividad. Los librecambistas reportan compras a Bs 12,50 y ventas a Bs 13.

“No hay gran ganancia porque no hay movimiento de dinero. Se compra y se vende muy poco”, indicó uno de ellos. La escasez de operaciones, según los vendedores, se debe a la limitada oferta y demanda de dólares en efectivo.

Mira la programación en Red Uno Play