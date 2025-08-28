TEMAS DE HOY:
Economía

El dólar bajó a Bs 12 este jueves: ¿seguirá cayendo? Esto dijo un economista

En el mercado paralelo, la moneda estadounidense continúa en descenso, aunque con poca actividad. Este jueves los librecambistas reportaron compras a Bs 12,50 y ventas a Bs 13.

Charles Muñoz Flores

28/08/2025 16:53

El analista económico y energético Juan Fernando Subirana Osuna. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El dólar estadounidense abrió esta jornada en el rango de 12 bolivianos por dólar, marcando un descenso que ha captado la atención de consumidores y comerciantes.

Según el analista económico y energético Juan Fernando Subirana Osuna, esta baja responde principalmente a la expectativa positiva generada por el cambio político y un panorama de estabilidad económica.

“Básicamente, esto es el reflejo de las expectativas positivas que tiene el mercado en función del panorama electoral y el cambio de paradigma económico”, explicó Subirana.

El economista no descarta que el dólar pueda continuar su descenso:

“Sí, es una posibilidad. Podría llegar a ubicarse entre 11 o incluso 10 bolivianos por dólar”. Sin embargo, aclaró que un retorno a los niveles de 6,90 o 7 bolivianos es poco probable.

Impacto en los precios

Sobre el efecto de esta baja en los productos de consumo, Subirana señaló que podría notarse en algunos rubros: “Siempre y cuando el tiempo entre la producción y la venta se ajuste al tipo de cambio, lo más probable es que los consumidores vean productos un poco más económicos”.

Dólar paralelo: menor movimiento, menores ganancias

En el mercado paralelo, la moneda estadounidense continúa en descenso, aunque con poca actividad. Los librecambistas reportan compras a Bs 12,50 y ventas a Bs 13.

“No hay gran ganancia porque no hay movimiento de dinero. Se compra y se vende muy poco”, indicó uno de ellos. La escasez de operaciones, según los vendedores, se debe a la limitada oferta y demanda de dólares en efectivo.

 

