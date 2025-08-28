TEMAS DE HOY:
Robo caja fuerte Familia Vela informe familia vela

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Largas filas y escasez de diésel en Santa Cruz: Asosur declara emergencia

La Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio advierte que la falta de combustible afecta al agro, la industria y el transporte.

Naira Menacho

28/08/2025 18:44

Foto: Captura.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Ante la falta de abastecimiento de diésel en Santa Cruz, la Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles y Derivados de Hidrocarburos (Asosur Santa Cruz) emitió un comunicado en el que se declara en Estado de Emergencia por la significativa y recurrente disminución en la entrega de este combustible.

La organización instó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a cumplir con su labor de control y fiscalización, con el fin de garantizar el abastecimiento continuo al mercado interno.

“Ante la falta de provisión de Diésel Oil, Diésel Oil + y Diésel ULS+ por parte de YPFB, tanto en estaciones de ciudad como de provincias (…) nos declaramos en Estado de Emergencia”, señala el pronunciamiento.

Según Asosur, las largas filas de vehículos en busca de diésel afectan directamente a los sectores agropecuario, industrial y de transporte, tanto nacional como internacional.

La entidad pidió a YPFB atender de manera inmediata la demanda real del mercado interno, garantizando los volúmenes necesarios para evitar mayores perjuicios.

“Exigimos a YPFB atender de manera inmediata la demanda del mercado interno garantizando los volúmenes necesarios de diésel”, añade el comunicado.

 

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD