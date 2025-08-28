Largas filas y escasez de diésel en Santa Cruz: Asosur declara emergencia

Ante la falta de abastecimiento de diésel en Santa Cruz, la Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles y Derivados de Hidrocarburos (Asosur Santa Cruz) emitió un comunicado en el que se declara en Estado de Emergencia por la significativa y recurrente disminución en la entrega de este combustible.

La organización instó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a cumplir con su labor de control y fiscalización, con el fin de garantizar el abastecimiento continuo al mercado interno.

“Ante la falta de provisión de Diésel Oil, Diésel Oil + y Diésel ULS+ por parte de YPFB, tanto en estaciones de ciudad como de provincias (…) nos declaramos en Estado de Emergencia”, señala el pronunciamiento.

Según Asosur, las largas filas de vehículos en busca de diésel afectan directamente a los sectores agropecuario, industrial y de transporte, tanto nacional como internacional.

La entidad pidió a YPFB atender de manera inmediata la demanda real del mercado interno, garantizando los volúmenes necesarios para evitar mayores perjuicios.

“Exigimos a YPFB atender de manera inmediata la demanda del mercado interno garantizando los volúmenes necesarios de diésel”, añade el comunicado.

