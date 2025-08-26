YPFB afirma que empresa propuesta por choferes para importar combustible no presentó documentación

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB), brindaron una conferencia de prensa donde aseguraron que la empresa Pegasus, sugerida por los choferes para la importación de combustibles, no presentó la oferta ni la documentación requerida; por lo que se habrían realizado varias observaciones.

“Esta empresa pretende que se vulnere la normativa vigente de contrataciones, para ser adecuada a sus intereses, valiéndose de la buena fe del sector del transporte que fue impulsor de estas reuniones”, afirmó el director de Comercialización e Importación de Hidrocarburos de YPFB, Marcos Durán.

Durán aseguró que las contrataciones que realiza YPFB se dan en el marco del Decreto Supremo N° 29506, de fecha 09 de abril de 2008, y el Reglamento de Contratación Directa de Obras, Bienes, Servicios Generales y Servicios de Consultoría, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 64/2022.

En pasados días, autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, junto a dirigentes de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, acordaron conformar una comisión que viabilizara la importación de combustibles por parte de la empresa sugerida por el sector sindical.

“La empresa Pegasus se comprometió a presentar su oferta técnica y legal, cumpliendo los requisitos de acuerdo a normativa vigente de YPFB, aspecto incumplido en dos oportunidades”, puntualizó Durán.

Aseguró que la empresa se había comprometido a presentar la documentación que acredite su constitución, personería y la condición de sus representantes legales, para la provisión de combustibles líquidos, conforme a los requisitos establecidos por la Gerencia de Contrataciones Corporativa, hasta el 25 de agosto.

“A YPFB no ha llegado un solo documento en el cual formalice dicha propuesta; es más, no existe, no conocemos el testimonio de constitución de esta empresa, no conocemos el poder del representante legal, no conocemos el NIT, desconocemos si tiene registro de comercio”, manifestó Durán.

Agregaron que el representante legal, presuntamente contaría con denuncias en su contra.

