TEMAS DE HOY:
familia desaparecida Trópico Mujer atropellada Feminicidio en Potosí

19ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Determinan medidas sustitutivas al policía que atropelló y mató a una madre ciclista

El sepelio de Paola está previsto para este jueves en el Cementerio General de Quillacollo.

Ligia Portillo

28/08/2025 9:02

Determinan medidas sustitutivas al policía que atropelló y mató a Paola Arias. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El juez determinó detención domiciliaria y una fianza de 70 mil bolivianos para el policía que atropelló y causó la muerte de Paola Arias Flores, de 32 años, en un trágico accidente ocurrido el pasado lunes 25 de agosto en el kilómetro 10 de la avenida Blanco Galindo, en Cochabamba.

La decisión judicial generó indignación en la familia de la víctima, que considera insuficientes las medidas otorgadas al conductor, quien permanece investigado por el hecho. El caso aún no ha esclarecido las causas del accidente.

Una vida truncada

Paola Arias, madre de dos hijos —un adolescente de 14 años y una niña de apenas 3—, perdió la vida mientras se encontraba junto a la menor en su bicicleta. Testigos señalaron que la mujer esperaba la luz verde del semáforo cuando fue embestida por una vagoneta que circulaba a gran velocidad y en zigzag.

La pequeña sufrió heridas leves, gracias a que su madre la abrazó y protegió en el instante del impacto. Paola se dirigía a su trabajo, donde vendía salchipapas junto a su hermana, cuando ocurrió la tragedia.

Sospechas y reclamos de justicia

Aunque el examen de alcoholemia practicado al conductor dio negativo, con un resultado de 0%, familiares de la víctima desconfían del informe y aseguran que pudo haber sido manipulado al tratarse de un efectivo policial. “No queremos privilegios, queremos justicia verdadera”, expresaron entre lágrimas durante el velorio.

El sepelio de Paola está previsto para este jueves en el Cementerio General de Quillacollo, en medio del dolor de familiares, amigos y vecinos que exigen que el caso no quede en la impunidad.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD