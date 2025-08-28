El juez determinó detención domiciliaria y una fianza de 70 mil bolivianos para el policía que atropelló y causó la muerte de Paola Arias Flores, de 32 años, en un trágico accidente ocurrido el pasado lunes 25 de agosto en el kilómetro 10 de la avenida Blanco Galindo, en Cochabamba.

La decisión judicial generó indignación en la familia de la víctima, que considera insuficientes las medidas otorgadas al conductor, quien permanece investigado por el hecho. El caso aún no ha esclarecido las causas del accidente.

Una vida truncada

Paola Arias, madre de dos hijos —un adolescente de 14 años y una niña de apenas 3—, perdió la vida mientras se encontraba junto a la menor en su bicicleta. Testigos señalaron que la mujer esperaba la luz verde del semáforo cuando fue embestida por una vagoneta que circulaba a gran velocidad y en zigzag.

La pequeña sufrió heridas leves, gracias a que su madre la abrazó y protegió en el instante del impacto. Paola se dirigía a su trabajo, donde vendía salchipapas junto a su hermana, cuando ocurrió la tragedia.

Sospechas y reclamos de justicia

Aunque el examen de alcoholemia practicado al conductor dio negativo, con un resultado de 0%, familiares de la víctima desconfían del informe y aseguran que pudo haber sido manipulado al tratarse de un efectivo policial. “No queremos privilegios, queremos justicia verdadera”, expresaron entre lágrimas durante el velorio.

El sepelio de Paola está previsto para este jueves en el Cementerio General de Quillacollo, en medio del dolor de familiares, amigos y vecinos que exigen que el caso no quede en la impunidad.

