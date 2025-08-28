Abogado es aprehendido acusado de presunto abuso sexual dentro de su oficina en La Paz

El subcomandante Departamental de la Policía en La Paz, coronel Andrés Willy Paz Estrada, informó este miércoles sobre un caso de abuso sexual y toques impúdicos, donde el sindicado es un abogado.

Según la autoridad policial, la denuncia refiere que el hecho se había suscitado al interior de una oficina jurídica ubicada en el centro paceño, en medio del consumo de bebidas alcohólicas.

“La Policía ha conocido una denuncia sobre un supuesto abuso sexual y toques impúdicos, este hecho habría ocurrido, el martes 26 de agosto en horas de la tarde, en oficinas de un abogado”, manifestó Paz.

Paz señaló que al interior de la oficina habrían consumido bebidas alcohólicas, al momento de la intervención policial hallaron a una persona en compañía de dos mujeres de 25 años aproximadamente, donde una de ellas habría pedido el auxilio a su esposo, quien hizo el llamado a la Policía.

El acusado por la agresión sexual, es un abogado de 37 años de edad, quien es propietario de la oficina jurídica, donde se habría suscitado el hecho.

“La víctima es una mujer de 25 años de edad, esposa del denunciante quien se encontraba inconsciente en el momento de la intervención policial, motivo por el cual fue trasladada al hospital Arco Iris para recibir atención médica”, afirmó Paz.

Se presume que la mujer fue intoxicada con una sustancia y aprovechando esa circunstancia el abogado habría procedido a abusarla sexualmente.

Mira la programación en Red Uno Play