(VIDEO) Esta fue la emotiva reacción de Camacho tras conocer la determinación por el caso “carro bombero”

Tras conocer el fallo emitido este jueves por el juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción de Santa Cruz, que determina levantar la detención domiciliaria contra Luis Fernando Camacho, el gobernador reaccionó de manera emotiva casi al llegar a las lágrimas, y realizó la señal de la cruz.

Posteriormente recibió un abrazo y generó que los participantes en sala virtual, puedan intervenir agradeciendo por la determinación emanada de la justicia y dándole palabras de liento.

La disposición incluye la reducción de la fianza de Bs 350.000 a Bs 50.000 y la obligación de presentarse una vez al mes ante el juzgado, determinaciones contempladas en la audiencia realizada este jueves.

El abogado Martín Camacho, defensa legal del Gobernador cruceño, señaló este jueves que todo está listo para que Camacho pueda ser trasladado a su región.

Por el momento autoridades de Gobierno y de Régimen Penitenciario, aseguraron que todavía no les llegó ninguna notificación, de estas determinaciones, por lo que esperan que les llegue para que estas sean aplicadas.

