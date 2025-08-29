Tuto responde a acusaciones de Rodrigo Paz: “He sido adversario frontal de Evo”

El candidato de Libre respondió a las acusaciones del postulante del PDC sobre un supuesto pacto con Evo Morales y lo emplazó a explicar su reunión con el presidente Arce.
28/08/2025 20:49
Escuchar esta nota
El candidato presidencial de la alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, respondió con dureza a las declaraciones de Rodrigo Paz, postulante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien lo acusó de tener una supuesta alianza con el expresidente Evo Morales.
“No van ni 10 días, y Rodrigo ya pasó de ser constructivo a ser evasivo. Le preguntaban de los insultos del capitán Lara y decía que era coloquial, le preguntaban de las propuestas de Lara y era evasivo. Pasó de evasivo a inconstitucional al pedir que se viole la Constitución y se suspenda la segunda vuelta”, sostuvo.
Sobre la acusación de una supuesta cercanía con Morales, Quiroga fue categórico: “Ahora ingresa al campo del ridículo diciendo que Morales habla para favorecernos. Yo he sido adversario frontal de Evo Morales durante décadas y lo voy a sacar de Bolivia a los venezolanos y cubanos. Voy a hacer que Evo Morales rinda cuentas. El 8 de noviembre los mandamientos de aprehensión se van a ejecutar”.
Quiroga fue más allá y emplazó públicamente a Paz a responder sobre su reciente reunión con el presidente Luis Arce, a la que calificó como sospechosa.
“Le pido que responda por qué se reunió con el carcelero Arce, que ha destrozado la economía y tenía a su procurador y ministros maniobrando para evitar que los presos políticos sean puestos en libertad. ¿De qué hablaron a puertas cerradas? ¿De qué conversaron?”, cuestionó.
El candidato de Libre también exigió que Paz defina con claridad su posición sobre Evo Morales. “Que diga con claridad, le han preguntado en varios programas qué va a hacer con Evo Morales, y yo lo digo clarito: el 8 de noviembre se aplica la ley a todas las personas en cada metro cuadrado de Bolivia y Evo Morales va a rendir cuentas ante la justicia el día que yo sea presidente”, finalizó Quiroga.
Mira la programación en Red Uno Play
20:45
22:05
00:00
01:00
03:00
04:00
20:45
22:05
00:00
01:00
03:00
04:00