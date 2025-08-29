Tuto responde a acusaciones de Rodrigo Paz: “He sido adversario frontal de Evo”

El candidato presidencial de la alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, respondió con dureza a las declaraciones de Rodrigo Paz, postulante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien lo acusó de tener una supuesta alianza con el expresidente Evo Morales.

“No van ni 10 días, y Rodrigo ya pasó de ser constructivo a ser evasivo. Le preguntaban de los insultos del capitán Lara y decía que era coloquial, le preguntaban de las propuestas de Lara y era evasivo. Pasó de evasivo a inconstitucional al pedir que se viole la Constitución y se suspenda la segunda vuelta”, sostuvo.

Sobre la acusación de una supuesta cercanía con Morales, Quiroga fue categórico: “Ahora ingresa al campo del ridículo diciendo que Morales habla para favorecernos. Yo he sido adversario frontal de Evo Morales durante décadas y lo voy a sacar de Bolivia a los venezolanos y cubanos. Voy a hacer que Evo Morales rinda cuentas. El 8 de noviembre los mandamientos de aprehensión se van a ejecutar”.

El exmandatario también apuntó que ha sido el propio Evo Morales quien manifestó públicamente su apoyo a Rodrigo Paz y su compañero de fórmula, el capitán Edman Lara. “Evo Morales dijo que él apoya y votará por Paz y Lara, lo sabemos. Si la gente quiere que el evismo siga en el gobierno con Paz y Lara, como lo dijo Evo Morales, ahí están ellos. Si queremos cambiar Bolivia, aquí está la propuesta de la alianza Libre”, afirmó.

Quiroga fue más allá y emplazó públicamente a Paz a responder sobre su reciente reunión con el presidente Luis Arce, a la que calificó como sospechosa.

“Le pido que responda por qué se reunió con el carcelero Arce, que ha destrozado la economía y tenía a su procurador y ministros maniobrando para evitar que los presos políticos sean puestos en libertad. ¿De qué hablaron a puertas cerradas? ¿De qué conversaron?”, cuestionó.

El candidato de Libre también exigió que Paz defina con claridad su posición sobre Evo Morales. “Que diga con claridad, le han preguntado en varios programas qué va a hacer con Evo Morales, y yo lo digo clarito: el 8 de noviembre se aplica la ley a todas las personas en cada metro cuadrado de Bolivia y Evo Morales va a rendir cuentas ante la justicia el día que yo sea presidente”, finalizó Quiroga.

