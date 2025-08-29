Video: ¡Se llevó un poste de luz! Bus ocasiona un accidente en la zona Sopocachi en La Paz

Un accidente de tránsito se suscitó este jueves por la noche en la calle Presbítero Medina de la zona Sopocachi en La Paz, donde un bus impactó contra un poste y se lo llevó en la parte superior.

Una vecina del lugar, señaló que el bus estaba retrocediendo, pero de manera repentina se llevó al poste por encima, aparentemente habría existido una falla mecánica.

“Yo vi cuando el bus estaba retrocediendo despacio, pero luego se entró me parece que algo le falló”, afirmó la vecina.

Afortunadamente no existirían heridos, pero sí un daño en el alumbrado público, además los cables de electricidad están en riesgo, por lo que se hizo un llamado a Bomberos, y personal de la empresa de electricidad De La Paz.

