Diputada Cabrera: “Lo más importante será reactivar la economía con leyes desde la Asamblea”

Daniela Cabrera, recién electa Primera Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, calificó la votación a favor de su plancha como “histórica”, tras recibir el apoyo de 120 de los 121 legisladores presentes.

“Es una votación histórica que se ha dado en la Cámara de Diputados, de 121 diputados, 120 apoyaron a la plancha mayoritaria”, señaló Cabrera, destacando la unidad alcanzada en la elección de la directiva.

Consultada sobre los objetivos inmediatos para esta gestión, la diputada enfatizó la importancia de priorizar la reactivación económica del país.

“Lo más importante para nosotros será legislar para que podamos tener normativas que nos ayuden a reactivar la economía del país. Ese es nuestro principal objetivo en los próximos días de trabajo desde la Asamblea Legislativa”, afirmó.

Respecto a cómo planean agilizar la aprobación de leyes, Cabrera explicó que la prioridad será retomar la institucionalidad y el diálogo respetuoso entre los legisladores.

“Para nosotros, lo más importante en la Cámara de Diputados será generar debates en el marco del respeto, algo que ha faltado en los últimos tiempos, donde los legisladores se faltaban al respeto y denigraban esta institución”, dijo.

La vicepresidenta indicó que se buscará respetar el reglamento interno, reconocer las mayorías y garantizar la participación de las minorías que anteriormente no eran escuchadas.

