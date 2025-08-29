Allanan tres inmuebles en Santa Cruz por el caso doble asesinato; secuestran documentos como evidencia

El Ministerio Público ejecutó este jueves tres allanamientos en la zona norte de Santa Cruz, en el marco del caso que investiga el doble asesinato de Harold Méndez y Leonardo Vaca Diez, quienes recibieron al menos 50 y 60 impactos de bala, respectivamente.

Las intervenciones se realizaron bajo la figura de presunto enriquecimiento ilícito, dirigido a familiares cercanos a Harold Méndez.

Inmuebles intervenidos

El primer allanamiento tuvo lugar en un domicilio de Harold Méndez, ubicado sobre la avenida Cristo Redentor, entre el quinto y sexto anillo.

El segundo operativo fue en un gimnasio situado entre el segundo y tercer anillo de la avenida Alemana, que pertenecería a la pareja actual de Méndez. El lugar fue precintado por la Policía.

El tercer allanamiento se realizó en una vivienda en la Radial 27, zona del cuarto anillo, donde residiría también su pareja.

En los tres casos, las autoridades secuestraron documentación relevante que será analizada y presentada como parte del proceso investigativo.

Mira la programación en Red Uno Play