TEMAS DE HOY:
familia desaparecida Trópico Robo caja fuerte Familia Vela

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Pedraza: la derrota del oficialismo en las elecciones impactará en el sistema judicial boliviano

Gustavo Pedraza señala que, desde las elecciones del 17 de agosto, en Bolivia se respira libertad y respeto a las leyes.  

Naira Menacho

28/08/2025 20:48

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El analista político, Gustavo Pedraza sostuvo que las medidas a favor del gobernador electo, Luis Fernando Camacho son el resultado de las elecciones del 17 de agosto, por lo que afirmó que, a partir de esta fecha, existirá un cambio notable en el desempeño de los juzgadores.

“A partir de ahora la situación de ahora, la situación cambiará de manera notable en el desempeño de los juzgadores, principalmente en las persecuciones de orden político. Como hubo una derrota del totalitarismo, los operadores de justicia están actuando a derecho y como manda la ley”, afirmó Pedraza.

El analista aseguró que, lo que corresponde es realizar una reparación en el campo judicial de los atropellos realizados a todos los perseguidos políticos cuyo nombre no hay tenido amplia cobertura en los medios de comunicación.

“Camacho no debió ser secuestrado y llevado a Chonchocoro, al igual que la expresidenta Añez y Marco Antonio Pumari; lo primero que debe pasar es que él debe recuperar su libertad. Existe una sensación distinta, después del 17 de agosto, se respira libertad y respeto, esperemos que en el próximo gobierno se reforme el sistema judicial para que nunca vuelva a ser un instrumento político”, aseveró el analista.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD