Pedraza: la derrota del oficialismo en las elecciones impactará en el sistema judicial boliviano

El analista político, Gustavo Pedraza sostuvo que las medidas a favor del gobernador electo, Luis Fernando Camacho son el resultado de las elecciones del 17 de agosto, por lo que afirmó que, a partir de esta fecha, existirá un cambio notable en el desempeño de los juzgadores.

“A partir de ahora la situación de ahora, la situación cambiará de manera notable en el desempeño de los juzgadores, principalmente en las persecuciones de orden político. Como hubo una derrota del totalitarismo, los operadores de justicia están actuando a derecho y como manda la ley”, afirmó Pedraza.

El analista aseguró que, lo que corresponde es realizar una reparación en el campo judicial de los atropellos realizados a todos los perseguidos políticos cuyo nombre no hay tenido amplia cobertura en los medios de comunicación.

“Camacho no debió ser secuestrado y llevado a Chonchocoro, al igual que la expresidenta Añez y Marco Antonio Pumari; lo primero que debe pasar es que él debe recuperar su libertad. Existe una sensación distinta, después del 17 de agosto, se respira libertad y respeto, esperemos que en el próximo gobierno se reforme el sistema judicial para que nunca vuelva a ser un instrumento político”, aseveró el analista.

