TEMAS DE HOY:
Agresión presunto ladrón investigan deceso accidente de tránsito

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Envían a Palmasola al dueño de la vagoneta usada en el asesinato de Harold Méndez y Leonardo Vaca Díez

La defensa de Mariaca asegura que el vehículo ya había sido entregado a terceros y anunció que apelará la decisión judicial.

Jhovana Cahuasa

27/08/2025 18:11

Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Juzgado del Plan Tres Mil determinó este miércoles enviar a detención preventiva por 90 días en el penal de Palmasola a Roberto Mariacadueño de la vagoneta en la que fueron asesinados Harold Méndez y Leonardo Vaca Díez.

Mariaca fue imputado por el presunto delito de complicidad, debido a que el vehículo, una vagoneta blanca, estaba registrado a su nombre y fue utilizado en dos hechos vinculados: el secuestro de Erick Roberto Baeza Acha el pasado 29 de julio en el barrio Las Palmas, y el doble asesinato ocurrido días después.

Méndez (42) y Vaca Díez (47) fueron acribillados con más de 80 disparos en la avenida Banzer, zona norte de Santa Cruz de la Sierra. Los cuerpos fueron hallados dentro de la misma vagoneta registrada a nombre de Mariaca.

Según informó el fiscal del caso, esa vinculación fue determinante para solicitar su detención preventiva mientras continúan las investigaciones.

Por su parte, el abogado de Mariaca, Samuel Durán, aseguró que su cliente no tiene responsabilidad directa, ya que, según su versión, el vehículo había sido entregado a otras personas, aunque el traspaso nunca se formalizó ante notaría, por lo que aún figuraba a su nombre.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD