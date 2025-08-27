Envían a Palmasola al dueño de la vagoneta usada en el asesinato de Harold Méndez y Leonardo Vaca Díez

El Juzgado del Plan Tres Mil determinó este miércoles enviar a detención preventiva por 90 días en el penal de Palmasola a Roberto Mariaca, dueño de la vagoneta en la que fueron asesinados Harold Méndez y Leonardo Vaca Díez.

Mariaca fue imputado por el presunto delito de complicidad, debido a que el vehículo, una vagoneta blanca, estaba registrado a su nombre y fue utilizado en dos hechos vinculados: el secuestro de Erick Roberto Baeza Acha el pasado 29 de julio en el barrio Las Palmas, y el doble asesinato ocurrido días después.

Méndez (42) y Vaca Díez (47) fueron acribillados con más de 80 disparos en la avenida Banzer, zona norte de Santa Cruz de la Sierra. Los cuerpos fueron hallados dentro de la misma vagoneta registrada a nombre de Mariaca.

Según informó el fiscal del caso, esa vinculación fue determinante para solicitar su detención preventiva mientras continúan las investigaciones.

Por su parte, el abogado de Mariaca, Samuel Durán, aseguró que su cliente no tiene responsabilidad directa, ya que, según su versión, el vehículo había sido entregado a otras personas, aunque el traspaso nunca se formalizó ante notaría, por lo que aún figuraba a su nombre.

