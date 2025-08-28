TEMAS DE HOY:
Doble asesinato en Santa Cruz Agresión presunto ladrón investigan deceso

Policial

Caso tierras: allanan predios “Adán y Eva” vinculados a hijo del presidente Luis Arce

La Fiscalía investiga la presunta adquisición irregular de los predios “Adán y Eva”, denunciada en 2024 por el diputado Héctor Arce.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/08/2025 20:46

Santa Cruz, Bolivia

En un operativo conjunto entre las Fiscalías de Santa Cruz y La Paz, fueron allanados los predios “Adán y Eva”, señalados como propiedad de uno de los hijos del presidente Luis Arce Catacora.

La intervención se realizó en el marco de una investigación por presunta adquisición irregular de tierras, caso que fue denunciado públicamente en 2024 por el diputado del ala “evista” del MAS, Héctor Arce.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó la acción y explicó que el procedimiento se desarrolló bajo coordinación interdepartamental, con la colaboración de la Dirección Especializada en Lucha Contra la Corrupción.

“Personal especializado ejecutó el allanamiento en los predios denominados Adán y Eva, una investigación dirigida desde La Paz”, declaró Zeballos.

Durante el operativo se realizaron requisas en distintos ambientes del predio y se convocó a declarar a testigos que habitan en el lugar.

Antecedentes de la denuncia

El diputado Héctor Arce denunció en 2024 que Rafael Arce Mosqueira, hijo del mandatario, habría adquirido el terreno de manera irregular, utilizando supuestamente influencias políticas y recursos públicos.

Los predios “Adán y Eva” se encuentran entre los municipios de La Guardia y Cabezas, en el departamento de Santa Cruz.

 

