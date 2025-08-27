El clásico paceño número 301 del fútbol profesional boliviano tendrá lugar hoy desde las 20:00 en el estadio Hernando Siles, un duelo que llega con un ambiente distinto al de otras ediciones, ya que tanto Bolívar como The Strongest atraviesan momentos particulares en sus campañas.

En el lado celeste, el gran objetivo está puesto en la Copa Sudamericana, donde recientemente accedieron a los cuartos de final y deberán medirse con Atlético Mineiro de Brasil. Esa prioridad internacional ha relegado sus resultados en el ámbito local: en la liga profesional se ubican a nueve puntos del líder, mientras que en el torneo seriado ocupan el último lugar de su grupo con siete unidades. A esto se suma la ausencia del defensor Erwin Saavedra, suspendido tras su expulsión en la fecha anterior.

Por su parte, The Strongest llega al compromiso tras levantar momentáneamente un paro indefinido motivado por retrasos en el pago de salarios. El capitán Adrián Jusino destacó el esfuerzo del plantel por presentarse al clásico pese a las dificultades, aunque advirtió que las medidas podrían retomarse después del encuentro si no se cumplen los compromisos de la dirigencia. En la serie que disputa, los aurinegros comparten el segundo lugar con Always Ready, ambos con ocho puntos, dos menos que el líder Real Oruro.

Mira la programación en Red Uno Play