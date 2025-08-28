Una escena que parecía sacada de un dramático programa de televisión se ha vuelto viral en redes sociales, protagonizada por dos gaviotas y un "peligro" que no era tal. El video muestra un momento que ha provocado risas y comentarios de incredulidad entre los usuarios.

En el clip, dos gaviotas están posadas sobre un muro. De repente, una de ellas parece perder el equilibrio y comienza a caer, pero su compañera la agarra de un ala en un dramático intento de rescate. La intensidad de la situación hizo que muchos pensaran que las aves estaban al borde de un abismo.

Sin embargo, la toma completa del video revela que el "peligro" no era más que una caída de apenas medio metro. Tras el "rescate", ambas gaviotas se quedaron mirando fijamente, como si supieran que estaban siendo grabadas, lo que añadió un toque extra de humor a la situación.

Los usuarios no tardaron en comparar el momento con escenas de la serie mexicana "La Rosa de Guadalupe", conocida por su dramatismo. Comentarios como "Tanto drama" y "Me puede regresar mis lágrimas, me siento estafada" inundaron la publicación. Muchos bromearon con la posibilidad de que las gaviotas estuvieran actuando para la cámara, haciendo de esta peculiar escena un fenómeno viral.

Mira el video:

