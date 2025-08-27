Al estilo Spider-Man: trabajadora trepa por el techo de un bus lleno para pedir el pasaje

Un video reciente en redes sociales, se ha hecho viral por el insólito momento donde una cobradora de pasajes, se subió a la baranda para poder alcanzar cobrar los pasajes a los usuarios.

En la grabación, compartida en TikTok por el usuario Paltasaurio8, se aprecia cómo la mujer, al mejor estilo de Spider-Man, se sostiene del techo para desplazarse y cobrar a cada pasajero, evitando que alguno se quede sin pagar. La curiosa maniobra provocó risas y aplausos entre los presentes, que no dudaron en bautizarla como la “Spider-Woman del transporte público”. El video fue grabado en el vecino país del Perú, donde justamente a esa hora se registra mayor aglomeración de pasajeros en los buses.

El bus cubría la ruta Los Olivos – Ate, uno de los recorridos más concurridos de la capital peruana. Las reacciones en redes no tardaron en multiplicarse: algunos criticaron el exceso de pasajeros en las unidades, mientras otros celebraron la creatividad y esfuerzo de la trabajadora para cumplir su labor.

“Por gusto meten tanta gente, varios no pagan”, “La Sol de Oro siempre sorprende”, o “Solo faltaba la telaraña”, fueron algunos de los comentarios que acompañaron el video que ya circula con miles de reproducciones.

La insólita escena evidencia una vez más las dificultades del transporte limeño, pero también el ingenio de quienes, pese a las adversidades, encuentran la forma de salir adelante.

