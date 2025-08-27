¡Se le cayó el pantalón! Así reaccionó Bad Bunny tras percance en el escenario

Sin duda, Bad Bunny se ha consolidado como un fenómeno viral internacional, no solo por los conciertos de su gira “No me quiero ir de aquí”, sino también por los invitados que protagonizan momentos especiales en cada show.

La residencia ha dejado instantes inolvidables, siendo el más reciente la aparición de Belinda, quien subió al escenario para compartir un carismático y sensual baile con el cantante.

Sin embargo, el fenómeno global volvió a acaparar la atención, esta vez no solo por su música, sino por un inesperado incidente que se volvió tendencia en redes sociales, luego de que el artista sufriera un bochornoso percance durante su presentación del domingo 24 de agosto.

Bad Bunny pierde los pantalones en pleno escenario

En las imágenes se observa que el artista vestía un pantalón que no le ajustaba correctamente y, de manera repentina, la prenda se deslizó hasta el piso, dejándolo en ropa interior en pleno escenario. Sin embargo, el cantante reaccionó de inmediato y con agilidad: ajustó la prenda con una mano y continuó el concierto como si nada.

Mientras Bad Bunny levantaba el pantalón y lo acomodaba con naturalidad para seguir con el espectáculo, el momento se volvió viral en redes sociales, donde miles de asistentes compartieron los videos, convirtiéndolo rápidamente en tendencia.

Lejos de incomodarse, el intérprete mantuvo el control de la situación y, con una mano asegurando su vestuario, continuó su presentación sin mostrar nerviosismo.

