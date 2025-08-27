Tito Larenti felicitó a Iribel Méndez, pero cuestionó a su academia de baile: ¿qué pasó?

Inició la noche de competencia en ‘La Gran Batalla’ y el equipo conformado por Iribel Méndez y la academia ‘Fusion Dance’, fue el primero en ingresar al escenario, ellos interpretaron la canción ‘Quiero un amor’, de la artista Majo Aguilar.

La coreografía impresionó a todos, pero los jueces tuvieron algunas opiniones divididas, aunque, hicieron algunas recomendaciones a los bailarines.

El primer juez en brindar su evaluación al equipo fue Tito Larenti, y el destacó la energía de la famosa.

“Yo creo que estas con ganas de quedarte aquí y crecer, te metes en el papel, se nota que tienes ganas”, aseguró Larenti.

En cambio, la opinión fue diferente respecto a la academia de baile, hizo varias observaciones para los bailarines, y les sugirió interpretar con sus pasos, la letra de la canción.

“El equipo me gustó menos que la anterior vez, siento que hubo imprecisiones y no creo que hayan hecho lo que tenían que hacer, sepan la letra para que tenga mejor alineación y control, lo que hacían era tratar de seguir la música”, puntualizó el juez.

En cambio, para Gabriela Zegarra, tanto la famosa como la academia de baile, se complementaron, y señaló que realizaron una buena presentación, y sobre todo felicitó a la producción por el parecido de la famosa con la artista original.

Iribel Méndez agradeció a los jueces y también señaló que trabajarán más en la interpretación de los personajes.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

