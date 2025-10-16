TEMAS DE HOY:
¡Caída mundial de YouTube! Millones de usuarios afectados este 15 de octubre

Milen Saavedra

15/10/2025 20:19

Mundo

La plataforma de videos más grande del mundo, YouTube, experimentó una caída a nivel mundial este 15 de octubre, dejando a millones de usuarios sin acceso a su vasto contenido de entretenimiento, música y noticias.

Los reportes de fallas comenzaron a circular masivamente en redes sociales y plataformas de monitoreo de servicios en línea. De acuerdo con el portal especializado Downdetector, la interrupción en los servicios de YouTube, YouTube Music y YouTube TV se registró con un pico significativo de reportes alrededor de las 7:30 pm, hora de Bolivia. En otras zonas, como se indica en los datos de monitoreo, el flujo de fallas masivas comenzó cerca de las 17:00 horas.

Reportes de Downdetector.

YouTube, siendo una de las plataformas más importantes y utilizadas en internet, congrega un inmenso tráfico diario. Por este motivo, la caída del servicio ha afectado a una enorme cantidad de personas que utilizan la plataforma para ver videos musicales, contenido educativo, noticias y entretenimiento.

Los usuarios de diversas partes del mundo se volcaron a otras redes sociales para reportar y confirmar los problemas. Según los reportes, los errores se manifestaron principalmente en la aplicación móvil, aunque también se reportaron dificultades generalizadas en la carga y reproducción de videos en otras interfaces.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconoce la causa exacta de esta interrupción global. Tanto YouTube como su compañía matriz no han emitido una declaración oficial detallando el origen de la falla y el tiempo estimado para la restauración total del servicio.

