VIDEO: MTV se despide tras 44 años de revolucionar la música

El próximo 31 de diciembre de 2025, un pedazo de la historia musical moderna se apagará para siempre. MTV, el canal que cambió la forma de vivir la música desde su debut en 1981, cerrará sus emisiones musicales tras más de cuatro décadas marcando generaciones.

Lo que comenzó con el icónico “Video Killed the Radio Star” de The Buggles se convirtió en una fábrica de cultura pop. Madonna, Michael Jackson, Nirvana, Pearl Jam, Guns N’ Roses, Metallica… la lista es interminable. MTV no solo mostraba música: la hacía vivir, creando íconos, tendencias y momentos inolvidables.

Pero el tiempo no se detiene. La llegada del streaming, los cambios en el consumo y la evolución de la televisión transformaron el canal. Los días de “Headbangers Ball” y los videoclips que nos hacían bailar dieron paso a los realities, alejando a muchos de la esencia que enamoró a toda una generación.

Ahora, tras la fusión entre Paramount y Skydance Media, se confirma que varios canales de MTV —incluyendo MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live— cerrarán sus transmisiones en Europa este 31 de diciembre, marcando un antes y un después en la historia de la televisión musical.

Muchos lo veían venir, pero el golpe duele igual. Se apaga un símbolo que cambió la música, la televisión y la cultura pop, un faro que iluminó la juventud de millones.

Para quienes crecimos esperando estrenos, videoclips, los MTV Unplugged, los premios y el icónico “Yo vi MTV”, este adiós toca directo al corazón. Porque MTV no fue solo un canal: fue una era, una revolución cultural que vivirá para siempre en nuestra memoria.

Mira la programación en Red Uno Play