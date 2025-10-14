TEMAS DE HOY:
Beni: causa sensación en fiesta del pueblo y la llaman “Rapunzel borjana”

Durante la fiesta de San Borja, una joven se volvió viral en TikTok por su impresionante cabellera que casi le toca los tobillos.

Red Uno de Bolivia

13/10/2025 22:28

Beni

Durante la tradicional fiesta de San Borja, celebrada el pasado 10 de octubre, una joven acaparó todas las miradas y se ganó el apodo de “Rapunzel borjana”.

En un video que rápidamente se viralizó en TikTok, se la puede ver bailando alegremente mientras luce su impresionante cabellera, que le llega casi hasta los tobillos.

El clip fue compartido por la usuaria @blanquita7642 y ya superó las 70 mil reproducciones, con cientos de comentarios que elogian el cabello de la joven. 

Aunque su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, en San Borja (Beni), ya es considerada una celebridad local.

