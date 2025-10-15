Falleció Marcelito, una de las mascotas más virales y queridas de las redes sociales

Su dueña confirmó la triste noticia y recibió mensajes de apoyo. El perrito se había hecho viral por su peculiar forma de posar con la lengua hacia afuera.
15/10/2025 14:20
Marcelito, el tierno caniche toy blanco que conquistó corazones en redes sociales por su peculiar forma de posar con la lengua afuera, falleció este martes 14 de octubre a los 13 años.
La noticia fue confirmada por su dueña, Silvina, a través de sus cuentas oficiales, donde miles de usuarios expresaron su tristeza y enviaron mensajes de apoyo.
El pequeño perrito se había hecho viral hace algunos meses luego de que una de sus fotos —en la que aparecía con la lengua afuera y una tierna expresión— se difundiera masivamente en X (antes Twitter). Desde entonces, Silvina compartía a diario imágenes y momentos de su fiel compañero, que se convirtió en un símbolo de ternura y alegría.
“No tengo buenas noticias. Marce tuvo una convulsión al mediodía. Estando nosotros ahí, falleció. Todavía no lo puedo creer. No sé si mañana tendré fuerzas para responderles. Gracias a todos por tanto amor y por estar presentes en su vida”, escribió la mujer.
En otro mensaje, recordó con emoción los momentos compartidos:
“Tanto me hizo reír, era tan especial que cada persona que lo conocía terminaba amándolo”.
Las redes se llenaron de mensajes y homenajes para Marcelito, quien dejó una huella imborrable entre sus seguidores.
