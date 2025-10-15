TEMAS DE HOY:
Robo bicicleta hombre encadenado Abuso a menores

31ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Falleció Marcelito, una de las mascotas más virales y queridas de las redes sociales

Su dueña confirmó la triste noticia y recibió mensajes de apoyo. El perrito se había hecho viral por su peculiar forma de posar con la lengua hacia afuera.

Silvia Sanchez

15/10/2025 14:20

Imagen captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

Marcelito, el tierno caniche toy blanco que conquistó corazones en redes sociales por su peculiar forma de posar con la lengua afuera, falleció este martes 14 de octubre a los 13 años.

La noticia fue confirmada por su dueña, Silvina, a través de sus cuentas oficiales, donde miles de usuarios expresaron su tristeza y enviaron mensajes de apoyo.

El pequeño perrito se había hecho viral hace algunos meses luego de que una de sus fotos —en la que aparecía con la lengua afuera y una tierna expresión— se difundiera masivamente en X (antes Twitter). Desde entonces, Silvina compartía a diario imágenes y momentos de su fiel compañero, que se convirtió en un símbolo de ternura y alegría.

No tengo buenas noticias. Marce tuvo una convulsión al mediodía. Estando nosotros ahí, falleció. Todavía no lo puedo creer. No sé si mañana tendré fuerzas para responderles. Gracias a todos por tanto amor y por estar presentes en su vida”, escribió la mujer.

 

En otro mensaje, recordó con emoción los momentos compartidos:

Tanto me hizo reír, era tan especial que cada persona que lo conocía terminaba amándolo”.

 

Las redes se llenaron de mensajes y homenajes para Marcelito, quien dejó una huella imborrable entre sus seguidores.

Imagen captura RR.SS.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD