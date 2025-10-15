Falleció Marcelito, una de las mascotas más virales y queridas de las redes sociales

Marcelito, el tierno caniche toy blanco que conquistó corazones en redes sociales por su peculiar forma de posar con la lengua afuera, falleció este martes 14 de octubre a los 13 años.

La noticia fue confirmada por su dueña, Silvina, a través de sus cuentas oficiales, donde miles de usuarios expresaron su tristeza y enviaron mensajes de apoyo.

El pequeño perrito se había hecho viral hace algunos meses luego de que una de sus fotos —en la que aparecía con la lengua afuera y una tierna expresión— se difundiera masivamente en X (antes Twitter). Desde entonces, Silvina compartía a diario imágenes y momentos de su fiel compañero, que se convirtió en un símbolo de ternura y alegría.

“No tengo buenas noticias. Marce tuvo una convulsión al mediodía. Estando nosotros ahí, falleció. Todavía no lo puedo creer. No sé si mañana tendré fuerzas para responderles. Gracias a todos por tanto amor y por estar presentes en su vida”, escribió la mujer.

En otro mensaje, recordó con emoción los momentos compartidos:

“Tanto me hizo reír, era tan especial que cada persona que lo conocía terminaba amándolo”.

Las redes se llenaron de mensajes y homenajes para Marcelito, quien dejó una huella imborrable entre sus seguidores.

Imagen captura RR.SS.

Mira la programación en Red Uno Play