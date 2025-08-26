Los jueces pidieron “más naturalidad” a Gato Pozo en sus presentaciones: ¿qué pasó?

La última presentación de la noche de este lunes 25 de agosto, fue la de Gato Pozo y la academia 'Style Bolivia’, y ellos interpretaron la canción “Primera Cita” del artista mexicano, Carin León, una puesta en escena con la que gustaron, pero no convencieron del todo.

Dos de los jueces le brindaron su evaluación y aseguraron que hubo muchos momentos de descoordinación durante la coreografía.

El juez Tito Larenti, empezó su intervención observando el desarrollo y asistencia del famoso a los ensayos programados, algo que Gato Pozo, afirmó que se está cumpliendo como está establecido

“Vi que estuviste observando a tu personaje y lo hiciste con ganas, y el equipo, hay cosas que ejecutaron bien y otras mal, algunos estaban por un lado y otros por otro”, afirmó Larenti.

Por su parte, Gabriela Zegarra, apuntó que se trató de una “bonita presentación”, pero le pidió “más naturalidad a Gato Pozo”.

Para despedirse, el equipo agradeció a los jueces y al público y aseguró que cumplirán con todo para poder avanzar en la competencia.

