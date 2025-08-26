“Hubo dudas”: Alvinich y la academia artística ‘CCM’ no lograron convencer a los jueces

Entre las presentaciones programadas para este lunes, estuvo la de Alvinich y la ‘Academia Artística CCM’, y ellos interpretaron al Grupo Firme, con su éxito “Ya supérame”, una canción en la que mostraron bastante esfuerzo, pero que no fue suficiente para impactar a los jueces.

Dentro de las evaluaciones, la juez Elka Meyer hizo algunas observaciones acerca de los pasos que los bailarines utilizaron, y les sugirió investigar un poco más acerca de las técnicas y los estilos que van a demostrar en el escenario.

Por su parte, para Rodrigo Massa, fueron evidentes algunos segundos de duda de los miembros del equipo, algo que aseguró, se notó en la presentación.

“Ese medio segundo de duda antes de hacer un paso, se nota si lo hacen sin convicción, y tenemos que limpiar esas dudas, sobre todo en los protagonistas de la coreografía”, afirmó Massa.

En cuanto al personaje, señalaron que Alvinich hizo una buena presentación y que la propuesta en general fue buena.

Al respecto, Alvinich pidió el apoyo de la gente para poder continuar en la competencia y se comprometieron a seguir mejorando.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

