“Me tenías hipnotizado”: Ezequiel Serres y la academia Bamboleo encantaron con su presentación

Una vez arrancada la competencia, los equipos sintieron la presión dentro de sus presentaciones, pues ahora, sí se contaría con nominaciones para la gala de eliminación, y fue Ezequiel Serres junto a la academia ‘Bamboleo’, el primer equipo en presentarse durante la noche de este lunes.

El equipo interpretó la canción ‘Me bebí tu recuerdo’ del artista Gali Galiano, una puesta en escena con la que impresionó a los jueces y el público presente.

Durante la evaluación de los jueces, se pronunció Rodrigo Massa, y él señaló que el personaje a interpretar, no tenía mucho movimiento en el escenario, pero, se trató de una presentación bastante sutil y bonita.

“Lo interesante está en los gestos faciales, en como expresas, y dentro de esa sutileza, tú encontraste algo bonito, me tenías hipnotizado al 100%, que bonito trabajo de miradas”, afirmó Massa.

En tanto, Tito Larenti, hizo algunas criticas hacia el coach del equipo, y señaló que o se trató de una presentación muy creativa, debido a que el famoso, no tuvo mucha oportunidad para moverse en el escenario.

“Es verdad que es un personaje que no tiene mucho para hacer y no hay mucho para hacer, el trató de por salvar la cuestión, porque mucho no le diste para hacer en el escenario, yo creo que podía ser el protagonista, además vi que tardaron mucho a la hora de bailar y hubo algunos pasos innecesarios”, manifestó Larenti.

El equipo tomó las palabras de los jueces con mucha seguridad y esperan poder mejorar para las próximas presentaciones.

