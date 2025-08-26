¡Arrancó la competencia! Esta semana el público decide qué equipos se salvan de la eliminación

Ingresa a voto.reduno.com.bo y apoya a tu equipo favorito cada día, los que no tengan el apoyo del público, estarán en manos de los jueces, quienes acordarán un nominado.
25/08/2025 21:16
Inició la verdadera competencia, y a partir de este lunes, los equipos ya podrán afrontar la nominación para la gala de eliminación, y la dinámica se conoció al inicio del programa en vivo, y se decidió que el voto de la gente, podrá inmunizar a uno de los participantes de la noche, todos los días.
Para poder inmunizar a tu equipo favorito, podrás ingresar al link: voto.reduno.com.bo y hacer un voto desde un dispositivo electrónico.
De los equipos menos apoyados por el público, el jurado, en consenso, podrá decidir a cuál de ellos, famosos y su academia, serán nominados a la gala de eliminación.
Es por eso que los equipos iniciaron con sus pedidos de apoyo por parte del público, y tú puedes ayudarlos a lo largo del programa en vivo.
