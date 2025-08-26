TEMAS DE HOY:
Doble asesinato Abuso a menor en Santa Cruz Narcotráfico

11ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡Arrancó la competencia! Esta semana el público decide qué equipos se salvan de la eliminación

Ingresa a voto.reduno.com.bo y apoya a tu equipo favorito cada día, los que no tengan el apoyo del público, estarán en manos de los jueces, quienes acordarán un nominado.

Silvia Sanchez

25/08/2025 21:16

Escuchar esta nota

Inició la verdadera competencia, y a partir de este lunes, los equipos ya podrán afrontar la nominación para la gala de eliminación, y la dinámica se conoció al inicio del programa en vivo, y se decidió que el voto de la gente, podrá inmunizar a uno de los participantes de la noche, todos los días.

Para poder inmunizar a tu equipo favorito, podrás ingresar al link: voto.reduno.com.bo y hacer un voto desde un dispositivo electrónico.

De los equipos menos apoyados por el público, el jurado, en consenso, podrá decidir a cuál de ellos, famosos y su academia, serán nominados a la gala de eliminación.

Es por eso que los equipos iniciaron con sus pedidos de apoyo por parte del público, y tú puedes ayudarlos a lo largo del programa en vivo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD