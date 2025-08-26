¿Habrá nominados? Conoce a los equipos que se presentarán esta noche en ´La Gran Batalla’

Inicia la competencia en ‘La Gran Batalla’, la anterior semana, todos los equipos realizaron su primera presentación en el escenario más grande de la televisión boliviana, conocimos a los famosos y sus academias de baile.

Ahora empieza la competencia ‘en serio’ pues los jueces evaluarán la coreografía e imitación de cada uno de los equipos, esta noche, durante el programa en vivo, se conocerá la dinámica de nominación.

Hoy, se presentarán cuatro equipos, y ellos son:

Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’

Marcela Palacios y la academia ‘Sport Dance’

Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’

Alvinich y la ‘Academia Artística CCM’

Los cuatro equipos ya se presentaron por primera vez durante la pasada semana, y obtuvieron buenas críticas por parte de los jueces, por lo que se espera que puedan brindar un show espectacular.

No te pierdas el inicio de la competencia más grande de imitación de producción nacional, y apoya a tu equipo favorito, arrancamos a las 20:45 de lunes a viernes y los domingos a las 21:00.

