TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Doble asesinato Cambio policial

11ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¿Habrá nominados? Conoce a los equipos que se presentarán esta noche en ´La Gran Batalla’

Cuatro equipos buscarán sorprender al público y a los jueces con su interpretación, el jurado advirtió que será muy estricto.

Silvia Sanchez

25/08/2025 20:34

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Inicia la competencia en ‘La Gran Batalla’, la anterior semana, todos los equipos realizaron su primera presentación en el escenario más grande de la televisión boliviana, conocimos a los famosos y sus academias de baile.

Ahora empieza la competencia ‘en serio’ pues los jueces evaluarán la coreografía e imitación de cada uno de los equipos, esta noche, durante el programa en vivo, se conocerá la dinámica de nominación.

Hoy, se presentarán cuatro equipos, y ellos son:

  • Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’
  • Marcela Palacios y la academia ‘Sport Dance’
  • Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’
  • Alvinich y la ‘Academia Artística CCM’

 

Los cuatro equipos ya se presentaron por primera vez durante la pasada semana, y obtuvieron buenas críticas por parte de los jueces, por lo que se espera que puedan brindar un show espectacular.

No te pierdas el inicio de la competencia más grande de imitación de producción nacional, y apoya a tu equipo favorito, arrancamos a las 20:45 de lunes a viernes y los domingos a las 21:00.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD