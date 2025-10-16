Fotogalería | ¡Tarija bajo un manto blanco!: Así quedó la ciudad tras la granizada

La tarde de este jueves 16 de octubre, una torrencial lluvia con granizo afectó al centro tarijeño, dejando anegadas calles y avenidas.

Fotos: APG.

La fuerte lluvia solo duró 30 minutos, pero afectó a varias movilidades que se encontraban transitando por la zona.

Fotos: APG.

Las personas que circulaban por las calles tuvieron que buscar refugio.

Fotos: APG.

En los barrios, la fuerte lluvia, inundó las calles impidiendo el paso de los vecinos.

Fotos: APG.

Luego de 30 minutos de lluvia, las calles quedaron con un manto blanco.

Fotos: APG.

