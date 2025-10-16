Fotogalería | ¡Tarija bajo un manto blanco!: Así quedó la ciudad tras la granizada

Mira cómo quedaron las calles de Tarija luego de que una granizada sorprendiera a la población.
16/10/2025 18:50
Escuchar esta nota
La tarde de este jueves 16 de octubre, una torrencial lluvia con granizo afectó al centro tarijeño, dejando anegadas calles y avenidas.
La fuerte lluvia solo duró 30 minutos, pero afectó a varias movilidades que se encontraban transitando por la zona.
Las personas que circulaban por las calles tuvieron que buscar refugio.
En los barrios, la fuerte lluvia, inundó las calles impidiendo el paso de los vecinos.
Luego de 30 minutos de lluvia, las calles quedaron con un manto blanco.
