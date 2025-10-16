TEMAS DE HOY:
avasallamiento de tierras YPFB mujer aprehendida

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Fotogalería | ¡Tarija bajo un manto blanco!: Así quedó la ciudad tras la granizada

Mira cómo quedaron las calles de Tarija luego de que una granizada sorprendiera a la población. 

Naira Menacho

16/10/2025 18:50

Fotos: APG.
Tarija

Escuchar esta nota

La tarde de este jueves 16 de octubre, una torrencial lluvia con granizo afectó al centro tarijeño, dejando anegadas calles y avenidas.

Fotos: APG.

La fuerte lluvia solo duró 30 minutos, pero afectó a varias movilidades que se encontraban transitando por la zona.

 

Fotos: APG.

Las personas que circulaban por las calles tuvieron que buscar refugio. 

Fotos: APG.

En los barrios, la fuerte lluvia, inundó las calles impidiendo el paso de los vecinos. 

Fotos: APG.

Luego de 30 minutos de lluvia, las calles quedaron con un manto blanco. 

Fotos: APG.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD