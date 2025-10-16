“Elígeme a mí”: impulsan campaña de adopción responsable de mascotas en Cochabamba

Con el propósito de fomentar la adopción responsable y brindar un futuro digno a los animales, el Centro Municipal de Zoonosis llevará a cabo la campaña “Elígeme a mí” este viernes 17 de octubre, desde las 10:00 de la mañana, en el Centro de Rehabilitación y Adiestramiento Canino.

Durante la jornada, se ofrecerán en adopción 22 canes y 7 felinos, todos vacunados, desparasitados y listos para integrarse a un nuevo hogar. La iniciativa busca generar conciencia sobre la responsabilidad y compromiso que implica adoptar una mascota.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, instó a la población a asumir esta decisión con responsabilidad.

“Pedimos a la población ser consciente de esta decisión, que no es solo cuando el animal es cachorro o se ve bonito. Es una responsabilidad para toda la vida. No queremos reincidir en el abandono ni, en el peor de los casos, en el maltrato animal”, enfatizó la autoridad.

Además, Prudencio recordó que el centro realiza seguimientos posteriores a las adopciones, con el fin de garantizar el bienestar de los animales y verificar que sus nuevos dueños cumplan con una tenencia responsable.

Requisitos para la adopción:

Fotocopia de cédula de identidad.

Fotocopia de factura de luz o agua.

En caso de tener otras mascotas, fotocopia del carnet de vacunación de cada una.

La campaña “Elígeme a mí” busca no solo encontrar un hogar para los animales rescatados, sino también educar a la comunidad sobre la importancia de adoptar con compromiso y empatía hacia los seres que dependen del cuidado humano.

Foto: Zoonosis Cochabamba

