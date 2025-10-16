“Es una emergencia”: exigen tratar ley para importar combustible ante la crisis

El Comité Cívico Pro Santa Cruz, encabezado por Stello Cochamanidis, exigió este jueves a la Asamblea Legislativa Plurinacional que se debata con urgencia el proyecto de Ley Corta Excepcional y Transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en el país.

La norma fue aprobada por la Cámara de Senadores, pero aún no cuenta con una fecha para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Ante este escenario, Cochamanidis se trasladó a La Paz junto a otros representantes, buscando que el Legislativo retome el análisis del proyecto.

“Estamos en la ciudad para que hoy pueda ser tratado este proyecto de ley. Es una ley corta y es por emergencia, como dijimos hace unos días. Ayer fue aprobada por el Senado. Es solo por tres meses y permitirá que privados suplan lo que YPFB no pueda importar”, declaró en conferencia de prensa.

Junto a Cochamanidis estuvo la diputada Luisa Nayar, quien explicó que se presentó una resolución para activar el artículo 174 del reglamento de la Asamblea, que permite dispensar el trámite habitual y tratar el proyecto de forma directa en el pleno.

“Hemos presentado esta resolución a efecto de aplicar el artículo 174 y se pueda dispensar el trámite para que este proyecto de ley pueda ser aprobado”, afirmó Nayar.

¿En qué consiste el proyecto de ley?

El proyecto habilita a empresas privadas a importar combustible por un plazo de 90 días, en casos de emergencia. La medida busca paliar la actual escasez de gasolina y diésel que se registra en varias regiones del país.

