Fallece el diputado por Comunidad Ciudadana, Gustavo Aliaga

A través de sus redes sociales el expresidente Carlos Mesa, comunicó y lamentó el fallecimiento del diputado Gustavo Aliaga (CC).

“Se ha ido un amigo entrañable y un gran boliviano, el querido Gustavo Aliaga. Tantos afectos se van con él. Diplomático, Diputado nacional, pero sobre todo una extraordinaria persona. Un abrazo por siempre Gustavo”, escribió Mesa.

Durante la sesión de la Asamblea Legislativa se realizó un minuto de silencio en homenaje al legislador.

Noticia en desarrollo...

