“Sigue en funciones”: ANH desmiente supuesta renuncia de Joel Callaú

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) desmintió este jueves las versiones que circulaban en redes sociales sobre una supuesta renuncia de su director ejecutivo, Joel Callaú, y confirmó que la autoridad continúa ejerciendo sus funciones de forma regular.

A través de un comunicado oficial, la entidad aclaró que Callaú “continúa liderando las actividades y proyectos de la institución en el fortalecimiento del sector energético nacional”, desvirtuando así los rumores difundidos durante las últimas horas.

“La autoridad continúa ejerciendo sus funciones con normalidad”, se lee en el documento difundido por canales institucionales.

La ANH calificó de “malintencionada” la información que sugería la dimisión de Callaú, sin identificar a los autores de dicha versión.

¿Quién es Joel Callaú?

Joel Callaú fue posesionado en agosto de 2025 como nuevo director ejecutivo de la ANH, en reemplazo de Germán Jiménez, quien ocupó el cargo desde diciembre de 2020.

Desde su designación, Callaú ha estado al frente de proyectos estratégicos en el área energética, en un contexto marcado por la crisis de abastecimiento de combustibles en el país.

Mira la programación en Red Uno Play