TEMAS DE HOY:
avasallamiento de tierras YPFB mujer aprehendida

32ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Ya es una costumbre”: la voz de quienes pasan horas esperando por combustible

Algunos ciudadanos han adoptado medidas como reducir el consumo de combustible en sus vehículos, y denuncian sentirse perjudicados. En los surtidores del departamento cruceño se observan filas kilométricas de vehículos que buscan abastecerse.

Charles Muñoz Flores

16/10/2025 17:08

Largas filas por combustible afectan a la ciudadanía.FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La escasez de combustible en Bolivia se ha convertido en una rutina cotidiana para muchos ciudadanos. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, vecinos denunciaron que hacer filas en los surtidores ya forma parte de su día a día, y que las medidas para reducir el consumo de gasolina se han vuelto indispensables.

“Como siempre, ya es una costumbre aquí en Bolivia”, relató un conductor mientras esperaba desde las 6:00 de la mañana en un surtidor. “Tengo que reducir el gasto, no queda de otra, tratar de no gastar en exceso para no estar correteando cada rato”, agregó.

Otro vecino, con un tono de resignación, comparó la situación con una película de Cantinflas:

“No queda de otra, estamos en un país, igual que de Cantinflas, ‘el país de los cocos’. No es bonito, porque tenemos que hacer cola, pedir permiso en el trabajo, y a veces los jefes se molestan”.

La escasez de combustible no solo afecta a los ciudadanos, sino también al sector productivo del país, que asegura estar perdiendo millones de bolivianos diariamente. Los empresarios piden a las autoridades nacionales soluciones urgentes para evitar un impacto mayor en la economía.

“Seguimos haciendo fila”, resumió otro conductor, reflejando la paciencia y frustración que caracteriza a miles de bolivianos que enfrentan esta crisis diaria.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD