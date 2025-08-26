TEMAS DE HOY:
La gran batalla

“Me perdí en tu mirada”: Marcela Palacios y ‘Sport Dance’ brillaron en el escenario

El equipo interpretó una canción de Lucero y encantaron a los jueces, aunque Elka Meyer, les pidió estudiar un poco más los estilos y técnicas.

Silvia Sanchez

25/08/2025 22:27

Santa Cruz, Bolivia

Fue el turno de Marcela Palacios y la academia cochabambina ‘Sport Dance’ y ellos interpretaron la canción ‘Necesitaría’ de la artista Lucero, una puesta en escena con la que impactaron a los jueces.

Para Gabriela Zegarra, la presentación fue bastante buena, y dijo que la famosa, hizo muy bien el papel de la artista original.

“Me perdí en tu mirada, estuviste radiante, brillaste mucho, me gustó que te hayas metido en el personaje, tenías mucha seguridad, fue impecable”, expresó Zegarra.

 

En tanto, para la juez Elka Meyer, la presentación, le hizo sentir que presenciaba a la artista original, pero, le hizo recomendaciones, no solo a la famosa, sino también a la academia de baile.

“Hay que tener cuidado con el micrófono, no entraron en tiempo musical, y eso lo tienen que tomar en cuenta”, manifestó la juez.

 

Para despedirse, Marcela Palacios señaló que todo el equipo se encuentra en proceso de aprendizaje, y que, además, pasan clases para mejorar su interpretación.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

