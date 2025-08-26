Defensa de Pumari denuncia que fue presionado para declararse culpable

La defensa de Marco Antonio Pumari, procesado en el caso denominado “Golpe de Estado I”, denunció este lunes que su detención preventiva, que ya se prolonga por 23 meses, carece de justificación legal y responde a intereses políticos.

El abogado Diego Gutiérrez aseguró que hubo presiones por parte de autoridades del Gobierno para forzar una confesión que implique al gobernador Luis Fernando Camacho y a la expresidenta Jeanine Áñez.

“Hubo viceministros y funcionarios de la Procuraduría que fueron a Cantumarca a presionar a Pumari para que se declare culpable y así pueda obtener una medida menos gravosa, a cambio de inculpar a otros actores políticos”, afirmó el abogado en el programa Que No Me Pierda.

La denuncia se dio en el marco de la audiencia de modificación de medidas cautelares que se desarrolló este lunes, y que fue suspendida con cuarto intermedio hasta el martes 26 de agosto a las 08:45, tras la presentación de un memorial solicitando la cesación de la detención preventiva.

La defensa argumenta que dos de los tres riesgos procesales ya se extinguieron, y que el único proceso abierto pendiente está en Potosí, por un caso electoral.

“Vamos a fundamentar una solicitud de libertad pura y simple. El tiempo ha modificado las circunstancias, y no existe hoy ninguna razón legal para mantenerlo detenido”, sostuvo Gutiérrez.

Además, denunció que durante la etapa investigativa se vulneraron derechos fundamentales, incluyendo la citación a declarar a la hija de Pumari, de solo 16 años. “Fue una acción totalmente inconstitucional. Él y su familia han sufrido amenazas”, agregó.

Marco Antonio Pumari cumple actualmente 44 meses de detención preventiva por un proceso en Potosí y 23 meses por el caso Golpe I, sin que exista una sentencia en su contra.

