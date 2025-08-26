Fiscalía de Brasil solicita mayor vigilancia sobre Jair Bolsonaro ante riesgo de fuga previo a fallo judicial por golpismo

La Fiscalía de Brasil solicitó este lunes aumentar la vigilancia policial sobre el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), a una semana de que el Supremo Tribunal Federal emita un fallo en el juicio por intento de golpe de Estado.

La medida surge tras una petición del diputado izquierdista Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), quien advirtió un “riesgo concreto de fuga” del exmandatario.

En un escrito enviado a la corte, la Procuraduría General recomendó que la policía despliegue efectivos a tiempo completo para monitorear el cumplimiento de las restricciones impuestas contra Bolsonaro.

Antecedentes del caso

Desde agosto de 2025, Bolsonaro cumple prisión domiciliaria preventiva en Brasilia, luego de que el juez del caso probara que violó la prohibición de realizar manifestaciones en redes sociales.

La Policía Federal lo acusó recientemente de reincidir en el incumplimiento de medidas cautelares, señalando que compartió hasta 300 videos de apoyo en grupos de WhatsApp y mantuvo contacto con otros imputados.

Su defensa rechazó estas acusaciones, alegando un intento de “desmoralizarlo”.

Documento sobre asilo político

En la investigación también se halló un documento de 33 páginas con un borrador de solicitud de asilo político al presidente argentino Javier Milei, fechado en febrero de 2024. Allí, Bolsonaro alegaba sufrir una “persecución política” en su país.

Posible condena

El juicio por golpismo comenzó en abril y se espera un fallo entre el 2 y el 12 de septiembre. De ser declarado culpable, el expresidente podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

