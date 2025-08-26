Régimen Penitenciario apunta a malestar y hacinamiento en cárceles como causas de protestas

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó sobre el malestar generalizado en las cárceles del país. Según Limpias, las protestas, que se están organizando a nivel nacional, exigen "igualdad jurídica" y el fin del abandono judicial. Los reclusos sienten que la atención del sistema de justicia se centra en unos pocos casos, mientras que miles de ellos languidecen sin sentencia.

El director presentó cifras alarmantes: 18.,500 personas se encuentran con detención preventiva; 11.000 han sobrepasado el año de detención preventiva; y 4.500 han pasado más de tres años en detención preventiva.

"Hay personas que están con un abandono judicial y lo que están pidiendo en justicia es que también haya esa igualdad, no solamente con tres personas, sino también esa igualdad con el resto de las personas privadas de libertad", afirmó Limpias.

Rechazo a la comparación de delitos y llamada a la acción legislativa

Limpias aclaró que el reclamo no busca comparar los delitos, sino exigir que se apliquen los plazos procesales establecidos por la ley para todos los reclusos. "No estamos aquí comparando los delitos. Estamos hablando de que la ley ya está establecida por los plazos procesales", sostuvo.

Además, el director de Régimen Penitenciario hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que apruebe la "ley de tobilleras", que, según él, podría ayudar a reducir el hacinamiento y "despoblar" los recintos penitenciarios. Limpias indicó que esta ley está "durmiendo el sueño de los justos" en el Senado, mientras que las cárceles enfrentan una grave emergencia penitenciaria.

Mira la programación en Red Uno Play