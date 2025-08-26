TEMAS DE HOY:
Policial

“Tenía una condena de 24 años en Brasil”: ciudadano aprehendido será expulsado de Bolivia

El ciudadano brasileño fue aprehendido en Bolivia y será trasladado a Corumbá para cumplir su condena en su país.

Naira Menacho

25/08/2025 21:39

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Ángel Morales, informó que un ciudadano brasileño aprehendido en Bolivia, identificado como Marcio J.I.D., tiene una condena de 24 años en Goiás, Brasil, por lo que será expulsado y entregado a las autoridades de su país.

“En coordinación con la Policía Federal se realizó la verificación de los datos y, a través de Migración, se está realizando el trámite legal para la expulsión de esta persona”, indicó Morales.

El jefe policial detalló que el extranjero será trasladado hasta Corumbá, en la frontera con Brasil, para cumplir con el procedimiento de entrega y posteriormente retornar a su país de origen para cumplir la condena.

 

    

