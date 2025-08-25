Capturan a brasileño buscado en su país; investigan nexos con crímenes en Santa Cruz

Un operativo del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE), unidad especializada dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), permitió la aprehensión de un ciudadano brasileño requerido por la justicia de su país.

El detenido fue identificado como Marcio Jose I.S., de 50 años de edad, quien contaba con una orden de captura internacional. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que su presencia en territorio boliviano está siendo analizada por posibles nexos con recientes hechos de violencia registrados en Santa Cruz, particularmente secuestros y asesinatos que han conmocionado a la población.

Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre su situación migratoria y sus antecedentes penales.

Se prevé que en las próximas horas la Policía o el Ministerio Público emitan un informe oficial para esclarecer el caso y definir los pasos a seguir respecto a su extradición o proceso judicial en Bolivia.

