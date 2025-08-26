Caso doble asesinato: identifican a sospechoso y emiten orden de captura

Las investigaciones por el doble asesinato registrado el pasado jueves en la zona norte de Santa Cruz continúan en curso. El fiscal del caso, Daniel Ortuño, informó que el Ministerio Público ya identificó a un presunto partícipe del crimen, para quien se emitió una orden de aprehensión.

Se trataría de un ciudadano extranjero, aunque su identidad no fue revelada. Las autoridades esperan ejecutar la orden en las próximas horas.

“Esperamos que el investigador asignado al caso, así como las diferentes Unidades de Lucha Contra el Crimen, den cumplimiento a la ejecución de la orden”, declaró Ortuño.

Crimen planificado

Según la Fiscalía, el crimen fue planificado con el objetivo de dar muerte a Harold Méndez Erlweing (41) y Leonardo Vaca Díez Gentile (47), quienes fueron acribillados dentro de un vehículo de alta gama.

“Tenemos un avance significativo y esperamos que en los próximos días sea mayor, a efectos de poder identificar a los autores intelectuales”, señaló el fiscal.

No obstante, hasta el momento no se ha identificado al autor material del hecho.

“Los móviles del crimen están sujetos a investigación”, añadió Ortuño.

