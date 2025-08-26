“La movilidad es de una empresa”: defensa de Roberto Mariaca descarta vínculo con doble asesinato

Tras brindar su declaración informativa, Roberto Mariaca, propietario de la movilidad de alta gama involucrada en el doble asesinado en la avenida Banzer, fue aprehendido por la Policía. Samuel Durán, abogado del sindicado descartó que su defendido esté involucrado en el asesinato de Harold Méndez Erlweing (41) y Leonardo Vaca Díez Gentile (47) y aseguró que el motorizado estaba a nombre de Marica solo con fines tributario.

“Él fue aprehendido con una orden que fue emitida el día viernes. La declaración del señor Mariaca es contundente, él no tiene participación en el hecho. El único hecho que el Ministerio Público le sindica como el posible autor es el ser propietario de un motorizado”, informó la defensa de Mariaca.

Según la defensa, Roberto Mariaca, declaró que nunca tomó posesión del vehículo y tampoco se considera el propietario del motorizado, y argumenta que los papeles estaban a su nombre, solo con fines tributarios.

“El motorizado no es de su propiedad, cuando compran el vehículo, este pasó a su nombre por un tema tributario. La movilidad pertenece aun empresa que fue constituida en una notaría y al encontrarse en suplencia legal coincidió que el vehículo estuviera a su nombre”, explicó el abogado.

La empresa SRL., tendría un origen transnacional dedicada a la venta de granos.

Samuel Durán descartó que su defendido, Roberto Mariaca, sea cómplice en el delito de asesinato como lo aseguran las autoridades en el cuadernillo de investigación.

“Dentro del cuadernillo y la declaración no se ha podido probar con ningún elemento que el mismo sea autor o partícipe. Él aseguro que desconoce a las personas que manejaban el vehículo y estableció donde se encontraba en el momento del hecho y posterior a él”, aclaró el jurista.

Mira la programación en Red Uno Play