Hallan arma de fuego en vehículo abandonado presuntamente utilizado para acribillar a Harold y Leonardo

La Fiscalía informó sobre el hallazgo de un vehículo que presuntamente fue utilizado por los autores materiales del doble homicidio de Leonardo Vaca Díez Gentile y Harold Méndez Erlwein, ocurrido el 21 de agosto.

El motorizado fue encontrado abandonado, en las inmediaciones del estadio municipal Edgar Peña Gutiérrez.

El fiscal Daniel Ortuño señaló que, en el interior del vehículo, se encontró un arma de fuego cuyo calibre aún está por determinar.

“Se ha trasladado el motorizado a dependencias de Tránsito, a efecto de que se realicen las pericias necesarias para confirmar si este es el vehículo que aparece en los videos difundidos en redes sociales”, detalló.

Ortuño agregó que el arma será sometida a pericias en balística forense, con el objetivo de determinar si fue utilizada en la ejecución del crimen. Aunque hasta el momento no se registran personas aprehendidas, la Fiscalía y la Policía reportan avances importantes en la investigación, gracias al trabajo de la Felcc y los grupos de inteligencia.

“El vehículo presenta características similares a las observadas en la comisión del hecho. Se ha procesado la información y corroborado en el lugar”, concluyó el fiscal, sin descartar nuevas acciones conforme avance la investigación.

La Policía continúa con la búsqueda de los responsables, mientras las pericias forenses en el vehículo y el arma hallada podrían aportar pruebas determinantes para esclarecer este doble asesinato que conmocionó a la población cruceña.

