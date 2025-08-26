Propietario de vehículo vinculado a doble asesinato en Santa Cruz será imputado por complicidad

En las próximas horas, será puesto ante un juez cautelar el propietario del vehículo en el que fallecieron Harold Méndez Erlweing (41) y Leonardo Vaca Díez Gentile (47). El sindicado, identificado como Roberto Mariaca, será imputado por asesinato en grado de complicidad.

Según el fiscal del caso, Daniel Ortuño, existen diferentes indicios que llevan a sostener la presunta participación del sindicado, en el hecho ocurrido.

“Existen muchos indicios para vincularlo, dado que el vehículo que se vio involucrado con el secuestro del señor Baeza el 29 de julio del presente año, es el mismo vehículo que se vio involucrado el jueves 21 de agosto”, informó Ortuño.

Según el informe, Roberto M., en su declaración indicó no ser propietario del motorizado y que solo dio su nombre para beneficiarse con el crédito fiscal, y posterior a ello nunca tomó posesión del motorizado.

“Esto es contradictorio porque él da a conocer que, efectivamente el 29 de julio y el 21 de agosto, el reconoce el vehículo que estaba a su nombre involucrado en estos hechos, pero él no compareció ante ninguna autoridad, hasta el día de ayer”, afirmó Ortuño.

El fiscal señaló que el sindicado mencionó que reconoce al señor Erick Roberto Baeza, debido a que le había prestado servicios notariales a su empresa.

“A las víctimas del doble asesinato, dice que no los conoce, pero dio a conocer datos de terceras personas que serán sujetas a investigación. El sindicado tiene el solo un antecedente por conducción peligrosa en 2014”, indicó.

