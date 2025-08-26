Pacientes recurren a la justicia por los constantes paros en salud

Cansados de los constantes paros médicos, un grupo de pacientes presentó este lunes una acción popular con el objetivo de poner fin a las medidas de presión del sector salud, que ya se extienden por cinco días en demanda del pago de bonos pendientes.

“Se busca una solución al conflicto por el pago de bonos que el sector salud reclama. Esta acción fue presentada hoy y la Sala Constitucional tiene un plazo de 24 horas para pronunciarse sobre su admisión”, explicó el abogado Sebastián Bauer, representante legal de los pacientes que promovieron la acción judicial.

Durante las protestas, se mantiene la atención solo en áreas de emergencia, mientras que consultas externas, laboratorios y estudios especializados han sido suspendidos o reprogramados, afectando principalmente a pacientes con enfermedades crónicas o graves que en varios casos han tenido que ser reprogramados hasta en diez oportunidades.

Este año ya suman más de dos meses acumulados en los que se suspendió la atención en todos los hospitales cruceños. En esta ocasión, los trabajadores del sector piden que se les pague un bono de vacunación por lo que acatan una medida indefinida.

Una de las denuncias más graves fue realizada por el familiar de un paciente, quien aseguró que su ser querido falleció a causa de la falta de atención médica provocada por las movilizaciones del sector.

